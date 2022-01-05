Ліверпуль обезголовлений. Матч Кубка англійської ліги перенесено

Британська футбольна ліга відреагувала на прохання Ліверпуля про перенесення першого півфінального поєдинку Кубка ліги, запланованого на 6 січня.
Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022
We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.
Причиною перенесення матчу стала велика кількість позитивних тестів на коронавірус серед гравців і тренерів команди. Нагадаємо, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перебуває на самоізоляції з перших днів нового року через виявлений COVID-19.
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Футболісти Ліверпуля Аліссон, Жоель Матіп та Роберто Фірміно пропустили матч АПЛ проти Челсі (2:2) з тієї ж причини. Після поєдинку з "аристократами" позитивний тест на коронавірус здав помічник Клоппа Пеп Ліндерс.
Через зростання кількості хворих футбольний клуб Ліверпуль закрив тренувальну базу на карантин.
The first-team training facilities at AXA Training Centre have been temporarily closed due to a rapidly growing number of suspected positive COVID-19 cases.— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022
"На жаль, ми змушені визнати, що перенесення було єдиним варіантом, оскільки Ліверпуль робить все можливе, щоб не допустити ще більшого поширення хвороби у клубі. Крім того, прийнято до уваги небезпеку для фанатів, які планували приїхати з Ліверпуля до Лондона", – йдеться у повідомленні EFL.
Отже, другий поєдинок 1/2 фіналу Кубка ліги, запланований на 13 січня, стане першим у протистоянні. А матч-відповідь відбудеться 20 січня.
Нагадаємо, що сьогодні перший півфінальний матч Кубка англійської ліги зіграють Челсі та Тоттенгем. Онлайн матчу Челсі – Тоттенгем є на нашому сайті.