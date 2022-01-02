Нічия на користь команди Зінченка: Челсі та Ліверпуль не визначили найсильнішого

У центральному поєдинку 21 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі зіграв унічию з Ліверпулем з рахунком 2:2. Ми вели онлайн Челсі – Ліверпуль на нашому сайті.
Після того, як у дебюті матчу команда Юргена Клоппа повела у два м'ячі завдяки голам Садіо Мане та Мохамеда Салаха, здавалося, що зачепитися за очки "пенсіонерам" уже не вдасться.
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Проте підопічні Томаса Тухеля ще до перерви змогли відновити статус-кво. Спочатку Матео Ковачич скоротив розрив до мінімуму, а потім Крістіан Пулішич зрівняв рахунок.
У другому таймі команди не порадували вболівальників забитими м'ячами. Обидва клуби набрали по одному очку, що дозволило Манчестер Сіті ще більше закріпитися на першому рядку турнірної таблиці АПЛ.
Англійська Прем'єр-Ліга. 21-й тур
Челсі – Ліверпуль – 2:2
Голи: Ковачич, 41, Пулішич, 45+1 – Мане, 9, Салах 26.
Челсі: Менді – Рюдігер, Сілва, Алонсо, Аспілікета, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одої, 79), Маунт, Пулішич.
Ліверпуль: Келлехер – Цімікас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Мілнер (Кейта, 69), Фабіньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Діогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах.
Челсі після 21 туру має в активі 43 бали і посідає друге місце у чемпіонаті, відстаючи від одноосібного лідера на 10 очок. А Ліверпуль має 42 пункти та один матч у запасі.