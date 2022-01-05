5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом ⚽ Челси - Тоттенхэм: онлайн 💼 Политические прогнозы 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ливерпуль обезглавлен. Матч Кубка английской лиги перенесен

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 17:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полуфинальный матч Кубка английской лиги между Ливерпулем и Арсеналом перенесен на 20 января из-за вспышки коронавируса
Поединок Кубка лиги Ливерпуль - Арсенал перенесли
Поединок Кубка лиги Ливерпуль - Арсенал перенесли / Фото: Reuters

Британская футбольная лига отреагировала на просьбу Ливерпуля о переносе первого полуфинального поединка Кубка лиги, который был запланирован на 6 января.

Реклама

Причиной переноса матча стало возросшее количество положительных тестов на коронавирус среди игроков и тренеров команды. Напомним, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пребывает на самоизоляции с первых дней нового года из-за выявленного COVID-19.

Футболисты Ливерпуля Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино пропустили матч АПЛ против Челси (2:2) по той же причине. После поединка с "аристократами" положительный тест на коронавирус сдал ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

Реклама

По причине возросшего числа заболевших футбольный клуб Ливерпуль закрыл тренировочную базу на карантин.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что перенос был единственным вариантом, поскольку Ливерпуль делает все возможное, чтобы не допустить еще большего распространения болезни в клубе. Кроме того, принята во внимание опасность для фанатов, которые планировали приехать из Ливерпуля в Лондон", – говорится в сообщении EFL.

Таким образом, второй поединок 1/2 финала Кубка лиги, запланированный на 13 января, станет первым в противостоянии. А ответный матч состоится 20 января.

Реклама

Напомним, что сегодня первый полуфинальный матч Кубка английской лиги сыграют Челси и Тоттенхэм. Онлайн матча Челси – Тоттенхэм есть на нашем сайте.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Челси

Сегодня

21:45

Тоттенхэм

2.12

3.40

3.65

Сассуоло

Завтра

17:30

Дженоа

1.63

4.30

5.30

Ювентус

Завтра

21:45

Наполи

1.94

3.60

4.10
Опрос
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять