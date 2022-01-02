Легенда світового футболу заразився коронавірусом

У грудні минулого року легендарний футболіст Роналдо став власником знаменитого клубу Крузейро.
2 січня бразилець здав позитивний тест на коронавірус і змушений піти на карантин, повідомляє офіційний Twitter клубу.
COMUNICADO- Cruzeiro (@Cruzeiro) January 2, 2022
O Cruzeiro comunica que на manhã deste domingo Ronaldo Nazario testou positivo para Covid-19. Com isso fica imposibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem com a presença nas ações commemoratives pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm
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Наразі 45-річний власник Крузейро змушений пропустити захід на честь 101-річчя заснування клубу.
Нагадаємо, купівля Крузейро коштувала Роналдо 400 мільйонів реалів – це близько 70 мільйонів доларів.
Крузейро є одним із найтитулованіших клубів Бразилії. Але останніми роками команда не тішить уболівальників результатами. У 2019 році вони вперше в історії вилетіли з найвищого дивізіону.
За підсумками минулого сезону Крузейро посів лише 14-те місце у бразильській Серії B.
Раніше ми писали, що легендарний Роналдо розповів, як з'явилося його ім'я та до чого тут креветки. Ім'я майбутньої зірки футболу виникло випадково.