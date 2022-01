Легенда світового футболу заразився коронавірусом

У грудні минулого року легендарний футболіст Роналдо став власником знаменитого клубу Крузейро.

2 січня бразилець здав позитивний тест на коронавірус і змушений піти на карантин, повідомляє офіційний Twitter клубу.

COMUNICADO



O Cruzeiro comunica que на manhã deste domingo Ronaldo Nazario testou positivo para Covid-19. Com isso fica imposibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem com a presença nas ações commemoratives pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm