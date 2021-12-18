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Легендарний Роналдо купив свій перший професійний клуб

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
18 грудня, 21:06
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Легендарний нападник збірної Бразилії Роналдо став власником знаменитого клубу Крузейро. "Зубастик" викупив 90% акцій футбольного клубу
Роналдо в якості гравця і президента Крузейро
Роналдо в якості гравця і президента Крузейро / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибір Роналдо невипадковий – Крузейро був першим професійним клубом у кар'єрі бразильця. Він виступав за команду з 1993 до 1994 року і в 58 іграх забив 56 голів.

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Купівля коштувала Роналдо 400 мільйонів реалів – це близько 70 мільйонів доларів. itatiaia.com.br.

Цікаво, що Роналдо вже має футбольний клуб. Кілька років тому він придбав іспанський Вальядолід, за який якийсь час тому виступав українець Андрій Лунін.

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Крузейро є одним із найтитулованіших клубів Бразилії. Але останніми роками команда не тішить уболівальників результатами. У 2019 році вони вперше в історії вилетіли з найвищого дивізіону.

Роналдо розпочинав кар'єру в Крузейро

Раніше ми писали, що легендарний Роналдо розповів, як з'явилося його ім'я та до чого тут креветки. Ім'я майбутньої зірки футболу виникло випадково.

До речі, раніше ми опублікували веселу історію про те, як батько знущався з сина, який бажав зачіску як у Кріштіану. "Є тільки один Роналдо", – крізь сміх сказав батько-жартівник.

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