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Легендарный Роналдо купил свой первый профессиональный клуб

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
18 декабря, 21:06
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Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо стал владельцем знаменитого клуба Крузейро. "Зубастик" выкупил 90% акций футбольного клуба
Роналдо в качестве игрока и президента Крузейро
Роналдо в качестве игрока и президента Крузейро / Фото: Коллаж: Сегодня

Выбор Роналдо неслучаен – Крузейро был первым профессиональным клубов в карьере бразильца. Он выступал за команду с 1993 по 1994 год и в 58 играх забил 56 голов.

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Покупка обошлась Роналдо в 400 миллионов реалов – это около 70 миллионов долларов, сообщает itatiaia.com.br.

Интересно, что Роналдо уже владеет футбольным клубом. Несколько лет назад он приобрел испанский Вальядолид, за который некоторое время назад выступал украинец Андрей Лунин.

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Крузейро является одним из самых титулованных клубов Бразилии. Но в последние годы команда не радует болельщиков результатами. В 2019 году они впервые в истории вылетели из высшего дивизиона.

Роналдо начинал карьеру в Крузейро

Ранее мы писали, что легендарный Роналдо рассказал, как появилось его имя и при чем здесь креветки. Имя будущей звезды футбола появилось случайно.

Кстати, ранее мы опубликовали веселую историю о том, как отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану. "Есть только один Роналдо", – сквозь смех произнес отец-шутник.

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