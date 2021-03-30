Легендарный Роналдо рассказал, как появилось его имя и при чем здесь креветки

Легендарный бразильский нападающий Роналду рассказал историю своего имени. Оказывается, "зубастика" назвали в честь врача в больнице Рио-де-Жанейро, принимавшего роды у его матери.

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"Врач сделал это бесплатно, потому что мои родители не могли заплатить", – рассказал Роналду в интервью Sports Illustrated. "Мой отец принес ему три килограмма креветок, которые он собрал на пляже, а потом мои родители назвали меня в честь доктора".

Кстати, полное имя бразильца звучит как Луис Назариу ди Лима Роналдо.

За свою карьеру Роналдо дважды становился чемпионом мира, столько же раз выигрывал Кубок Америки, на клубном уровне побеждал в Кубке УЕФА, Кубке обладателей Кубков, Межконтинентальном Кубке, Суперкубке УЕФА и дважды – чемпионате Испании.

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Знаменитый нападающий трижды признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА и дважды выигрывал "Золотой мяч".

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