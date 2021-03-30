Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Прошу прощения у всех матерей: в чем виноват легенда футбола

30 марта, 13:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразилец рассказал, зачем выстриг необычный чубчик

Легендарный бразилец Роналдо извинился за свою нелепую прическу на чемпионате мира 2002 года, а также рассказал, что его побудило сделать такую оригинальную стрижку.

Реклама

Читайте также: Легендарный Роналдо рассказал, как появилось его имя и при чем здесь креветки

"Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делали такие же прически", – признался Роналдо в интервью Sports Illustrated.

Роналду повредил мышцу ноги перед полуфиналом против Турции, и в день, предшествующий игре, он не хотел говорить об этом сумасшедшим бразильским СМИ.

"Я увидел своих товарищей по команде и спросил: "Вам нравится?" Они сказали: "Нет, это ужасно! Отрежь это!" Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме".

В финале против Германии Роналдо оформил будь и принес Бразилии пятый в истории титул чемпионов мира, а затем выиграл "Золотой мяч".

Реклама

Кстати, ранее мы опубликовали веселую историю о том, как отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану. "Есть только один Роналдо", – сквозь смех произнес отец-шутник.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прическа сборная Бразилии Роналдо ЧМ-2002

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять