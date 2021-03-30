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Прошу вибачення у всіх матерів: у чому винен легенда футболу

30 березня, 13:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бразилець розповів, навіщо вистриг незвичайний чубчик

Легендарний бразилець Роналдо вибачився за свою безглузду зачіску на чемпіонаті світу 2002 року, а також розповів, що його спонукало зробити таку оригінальну стрижку.

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"Це жахливо! Я прошу вибачення у всіх матерів, які бачили, як їхні діти робили такі ж зачіски", – зізнався Роналдо в інтерв'ю Sports Illustrated.

Роналдо пошкодив м'яз ноги перед півфіналом проти Туреччини, і в день, що передує грі, він не хотів говорити про це божевільним бразильським ЗМІ.

"Я побачив своїх товаришів по команді і запитав: "Вам подобається? "Вони сказали: "Ні, це жахливо! Відріж це!" Але журналісти побачили мою стрижку і забули про травму".

У фіналі проти Німеччини Роналдо оформив будь і приніс Бразилії п'ятий в історії титул чемпіонів світу, а потім виграв "Золотий м'яч".

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До речі, раніше ми опублікували веселу історію про те, як батько познущався над сином, який прагнув зачіску як у Кріштіану. "Є тільки один Роналдо", – крізь сміх вимовив батько-жартівник.

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зачіска збірна Роналдо ЧС-2002

Джерело: Сегодня|Спорт

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