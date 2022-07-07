Ліга конференцій: розклад та результати першого раунду

60 команд стартують з першого раунду Ліги конференцій. У зв'язку з агресією проти України російські клуби відсторонені від участі у єврокубках

ФК Рига стартує з першого раунду Ліги конференцій / Фото: Колаж: Сьогодні

У першому раунді кваліфікації Ліги конференцій беруть участь 60 команд футбольних асоціацій з низьким рейтингом УЄФА. Переможці пар вийдуть у другий раунд, а ті, хто програє, залишать турнір.

До речі, вчора завершилися матчі першого раунду Ліги чемпіонів.

Реклама

До вашої уваги розклад та результати матчів кваліфікації Ліги конференцій.

Вівторок, 5 липня

Гзіра Юнайтед (Мальта) – Атлетік Ескальдес (Андорра) – 1:1

Сент-Джозефс (Гібралтар) – Ларн (Північна Ірландія) – 0:0

Середа, 6 липня

Інтер Турку (Фінляндія) – Дріта (Косово) – 1:0

Вікінгур (Фарерські острови) – Європа (Гібралтар) – 1:0

Четвер, 7 липня

18:00 Алашкерт (Вірменія) – Хамрун Спартанс (Мальта)

18:00 Брейдаблік (Ісландія) – СВ Санта-Колома (Андорра)

19:00 Паневежис (Литва) – Мілсамі (Молдова)

19:00 КуПС (Фінляндія) – Діла (Грузія)

19:00 Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) – Б-36 (Фарерські острови)

19:00 Сабуртало (Грузія) – Партизані (Албанія)

19:00 Погонь (Польща) – КР Рейк'явік (Ісландія)

19:00 Мегпайс (Гібралтар) – Крузейдерс (Північна Ірландія)

19:00 Флора (Естонія) – Сейняйокі (Фінляндія)

19:30 Ружомберок (Словаччина) – Кауно Жальгіріс (Литва)

20:00 Динамо Тбілісі (Грузія) – Пайде (Естонія)

20:00 Сфінтул Георге (Молдова) – Мура (Словенія)

20:00 Олімпія Любляна (Словенія) – Діфферданж (Люксембург)

20:00 Флоріана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)

21:00 Лячі (Албанія) – Іскра (Чорногорія)

21:00 Гіляні (Косово) – Лієпая (Латвія)

21:00 Бала Таун (Уельс) – Слайго Роверс (Ірландія)

21:00 Фола (Люксембург) – Тре Фіорі (Сан-Марино)

21:00 Динамо Мінськ (Білорусь) – КР Рейк'явік (Ісландія)

21:00 Шкендія (Македонія) – Арарат (Вірменія)

21:00 Торсхавн (Фарерські острови) – Ньютаун (Уельс)

21:15 Лехія (Польща) – Академія Пандев (Македонія)

21:30 Будучість (Чорногорія) – Лапі (Косово)﻿﻿﻿﻿

21:30 ДАК-1904 (Словаччина) – Кліфтонвілл (Північна Ірландія)

21:45 Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла Сіті (Боснія та Герцеговина)

21:45 Деррі Сіті (Ірландія) – Рига (Латвія)

Матчі у відповідь пройдуть – 12 та 14 липня.

Нагадаємо, Україна в цьому турнірі буде представлено двома командами. Полтавська Ворскла стартує з другого раунду, луганська Зоря – з третього.

Реклама

Чинним чемпіоном турніру є італійська Рома. Команда Жозе Моурінью перемогли у першому в історії розіграшу турніру, здолавши у фіналі нідерландський Фейєнорд.