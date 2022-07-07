Лига конференций: расписание и результаты первого раунда

60 команд стартуют с первого раунда Лиги конференций. В связи с агрессией против Украины российские клубы отстранены от участия в еврокубках

ФК Рига стартует с первого раунда Лиги конференций / Фото: Коллаж: Сегодня

В первом раунде квалификации Лиги конференций принимают участие 60 команд футбольных ассоциаций с низким рейтингом УЕФА. Победители пар выйдут во второй раунд, а проигравшие покинут турнир.

Кстати, вчера завершились матчи первого раунда Лиги чемпионов.

Реклама

К вашему вниманию расписание и результаты матчей квалификации Лиги конференций.

Вторник, 5 июля

Гзира Юнайтед (Мальта) – Атлетик Эскальдес (Андорра) – 1:1

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:0

Среда, 6 июля

Интер Турку (Финляндия) – Дрита (Косово) – 1:0

Викингур (Фарерские острова) – Европа (Гибралтар) -1:0

Четверг, 7 июля

18:00 Алашкерт (Армения) – Хамрун Спартанс (Мальта)

18:00 Брейдаблик (Исландия) – СО Санта-Колома (Андорра)

19:00 Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова)

19:00 КуПС (Финляндия) – Дила (Грузия)

19:00 Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Б-36 (Фарерские острова)

19:00 Сабуртало (Грузия) – Партизани (Албания)

19:00 Погонь (Польша) – КР Рейкьявик (Исландия)

19:00 Мэгпайс (Гибралтар) – Крузейдерс (Северная Ирландия)

19:00 Флора (Эстония) – Сейняйоки (Финляндия)

19:30 Ружомберок (Словакия) – Кауно Жальгирис (Литва)

20:00 Динамо Тбилиси (Грузия) – Пайде (Эстония)

20:00 Сфынтул Георге (Молдова) – Мура (Словения)

20:00 Олимпия Любляна (Словения) – Дифферданж (Люксембург)

20:00 Флориана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)

21:00 Лячи (Албания) – Искра (Черногория)

21:00 Гиляни (Косово) – Лиепая (Латвия)

21:00 Бала Таун (Уэльс) – Слайго Роверс (Ирландия)

21:00 Фола (Люксембург) – Тре Фиори (Сан-Марино)

21:00 Динамо Минск (Беларусь) – КР Рейкьявик (Исландия)

21:00 Шкендия (Македония) – Арарат (Армения)

21:00 Торсхавн (Фарерские острова) – Ньютаун (Уэльс)

21:15 Лехия (Польша) – Академия Пандев (Македония)

21:30 Будучность (Черногория) – Лапи (Косово)﻿﻿﻿﻿

21:30 ДАК-1904 (Словакия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)

21:45 Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла Сити (Босния и Герцеговина)

21:45 Дерри Сити (Ирландия) – Рига (Латвия)

Ответные матчи пройдут – 12 и 14 июля.

Напомним, Украина в этом турнире будет представлена двумя командами. Полтавская Ворскла стартует со второго раунда, луганская Заря – с третьего.

Реклама

Действующим чемпионом турнира является итальянская Рома. Команда Жозе Моуринью победили в первом в истории розыгрыша турнира, одолев в финале нидерландский Фейенорд.