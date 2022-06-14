Ліга конференцій: повні результати жеребкування

60 команд дізналися, з ким розпочинатимуть новий єврокубковий сезон. Україна пропускає перший кваліфікаційний раунд

Старт нового сезону - 7 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні день єврокубкових жеребкувань. Ми вже писали, що визначилися пари Ліги чемпіонів. А тепер стало відомо, хто зіграє у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Алашкерт (Вірменія) – Хамрун Спартанс (Мальта)

Лехія (Польща) – Академія Пандєв (Північна Македонія)

Інтер Турку (Фінляндія) – Дріта (Косово)

Динамо Тбілісі (Грузія) – Пайде (Естонія)

Паневежис (Литва) – Мілсамі (Молдова)

Лячі (Албанія) – Іскра (Чорногорія)

Лієпая (Латвія) – Гіляні (Косово)

Сфінтул Георге (Молдова) – Мура (Словенія)

КуПС (Фінляндія) – Діла (Грузія)

Ружомберок (Словаччина) – Кауно Жальгіріс (Литва)

Будучність (Чорногорія) – Лапі (Косово)

Гзіра Юнайтед (Мальта) – Атлетік Ескальдес (Андорра)

Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) – Б-36 (Фарери)

Олімпія Любляна (Словенія) – Діфферданж (Люксембург)

Ларн (Північна Ірландія) – Сент-Джозефс (Гібралтар)

Брейдаблік (Ісландія) – Санта-Колома (Андорра)

ДАК-1904 (Словаччина) – Кліфтонвілл (Північна Ірландія)

Вікінгур (Фарери) – Європа (Гібралтар)

Бала Таун (Уельс) – Слайго Роверс (Ірландія)

Тре Фіорі (Сан-Марино) – Фола (Люксембург)

Динамо Мінськ (Білорусь) – Дечич (Чорногорія)

Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла (Боснія та Герцеговина)

Сабуртало (Грузія) – Партизані (Албанія)

Шкендія (Північна Македонія) – Арарат (Вірменія)

Флоріана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)

Погонь (Польща) – Рейк'явік (Ісландія)

Торсхавн (Фарери) – Ньютаун (Уельс)

Мегпайс (Гібралтар) – Крузейдерс (Північна Ірландія)

Флора (Естонія) – Сейняйокі (Фінляндія)

Деррі Сіті (Ірландія) – Рига (Латвія)

Перші матчі відбудуться 7 липня, у відповідь – 14 липня.

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Нагадаємо, що Україна у цьому турнірі буде представлена двома командами. Полтавська Ворскла стартує з другого раунду, луганська Зоря – з третього.