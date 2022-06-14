14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Лига конференций: полные результаты жеребьевки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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14 июня, 15:46
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60 команд узнали, с кем будут начинать новый еврокубковый сезон. Украина пропускает первый квалификационный раунд
Старт нового сезона - 7 июля
Старт нового сезона - 7 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня день еврокубковых жеребьевок. Мы уже писали, что определились пары Лиги чемпионов. А теперь стало известно, кто сыграет в первом раунде квалификации Лиги конференций.

  • Алашкерт (Армения) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Лехия (Польша) – Академия Пандев (Северная Македония)
  • Интер Турку (Финляндия) – Дрита (Косово)
  • Динамо Тбилиси (Грузия) – Пайде (Эстония)
  • Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова)
  • Лячи (Албания) – Искра (Черногория)
  • Лиепая (Латвия) – Гиляни (Косово)
  • Сфынтул Георге (Молдова) – Мура (Словения)
  • КуПС (Финляндия) – Дила (Грузия)
  • Ружомберок (Словакия) – Кауно Жальгирис (Литва)
  • Будучность (Черногория) – Лапи (Косово)
  • Гзира Юнайтед (Мальта) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
  • Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Б-36 (Фареры)
  • Олимпия Любляна (Словения) – Дифферданж (Люксембург)
  • Ларн (Северная Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)
  • Брейдаблик (Исландия) – Санта-Колома (Андорра)
  • ДАК-1904 (Словакия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
  • Викингур (Фареры) – Европа (Гибралтар)
  • Бала Таун (Уэльс) – Слайго Роверс (Ирландия)
  • Тре Фиори (Сан-Марино) – Фола (Люксембург)
  • Динамо Минск (Беларусь) – Дечич (Черногория)
  • Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла (Босния и Герцеговина)
  • Сабуртало (Грузия) – Партизани (Албания)
  • Шкендия (Северная Македония) – Арарат (Армения)
  • Флориана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)
  • Погонь (Польша) – Рейкьявик (Исландия)
  • Торсхавн (Фареры) – Ньютаун (Уэльс)
  • Мэгпайс (Гибралтар) – Крузейдерс (Северная Ирландия)
  • Флора (Эстония) – Сейняйоки (Финляндия)
  • Дерри Сити (Ирландия) – Рига (Латвия)

Первые матчи пройдут 7 июля, ответные – 14 июля.

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Напомним, что Украина в этом турнире будет представлена двумя командами. Полтавская Ворскла стартует со второго раунда, луганская Заря – с третьего.

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