Лига конференций: полные результаты жеребьевки

Старт нового сезона - 7 июля / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня день еврокубковых жеребьевок. Мы уже писали, что определились пары Лиги чемпионов. А теперь стало известно, кто сыграет в первом раунде квалификации Лиги конференций.
- Алашкерт (Армения) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- Лехия (Польша) – Академия Пандев (Северная Македония)
- Интер Турку (Финляндия) – Дрита (Косово)
- Динамо Тбилиси (Грузия) – Пайде (Эстония)
- Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова)
- Лячи (Албания) – Искра (Черногория)
- Лиепая (Латвия) – Гиляни (Косово)
- Сфынтул Георге (Молдова) – Мура (Словения)
- КуПС (Финляндия) – Дила (Грузия)
- Ружомберок (Словакия) – Кауно Жальгирис (Литва)
- Будучность (Черногория) – Лапи (Косово)
- Гзира Юнайтед (Мальта) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
- Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Б-36 (Фареры)
- Олимпия Любляна (Словения) – Дифферданж (Люксембург)
- Ларн (Северная Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)
- Брейдаблик (Исландия) – Санта-Колома (Андорра)
- ДАК-1904 (Словакия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия)
- Викингур (Фареры) – Европа (Гибралтар)
- Бала Таун (Уэльс) – Слайго Роверс (Ирландия)
- Тре Фиори (Сан-Марино) – Фола (Люксембург)
- Динамо Минск (Беларусь) – Дечич (Черногория)
- Тре Пенне (Сан-Марино) – Тузла (Босния и Герцеговина)
- Сабуртало (Грузия) – Партизани (Албания)
- Шкендия (Северная Македония) – Арарат (Армения)
- Флориана (Мальта) – Петрокуб (Молдова)
- Погонь (Польша) – Рейкьявик (Исландия)
- Торсхавн (Фареры) – Ньютаун (Уэльс)
- Мэгпайс (Гибралтар) – Крузейдерс (Северная Ирландия)
- Флора (Эстония) – Сейняйоки (Финляндия)
- Дерри Сити (Ирландия) – Рига (Латвия)
Первые матчи пройдут 7 июля, ответные – 14 июля.
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Напомним, что Украина в этом турнире будет представлена двумя командами. Полтавская Ворскла стартует со второго раунда, луганская Заря – с третьего.