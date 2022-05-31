1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
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Нідерланди --
8 червня 21:45
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Польща --
8 червня 21:45
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Україна --
9 червня 21:45
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Італія --
11 червня 21:45
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Провал України. Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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31 травня, 10:56
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Наші клуби на п'ятьох умудрилися набрати в середньому 4,2 очка – це найгірший результат України за останні 20 років
Українські клуби ще восени завершили свій виступ у єврокубках
Українські клуби ще восени завершили свій виступ у єврокубках

Єврокубковий сезон завершено фіналом Ліги чемпіонів. І час подивитися на підсумкову таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Україну представляли п'ять клубів. І виступили вони надто слабо. Ніхто не пробився до весняної частини турнірів. У середньому наші команди набрали 4,2 очка – це 25-й результат! Вище за Україну навіть Молдова з Азербайджаном...

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Очки наших клубів у єврокубках:

  • Шахтар – 9,5
  • Динамо – 5
  • Зоря – 5
  • Колос – 1
  • Ворскла – 0,5

За підсумками сезону Україна посіла 12-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це дає нашій країні право виставляти у єврокубках п'ять команд: дві – у Лізі чемпіонів, дві – у Лізі конференцій та одну у Лізі Європи.

Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА-2021/2022

#Країна17/1818/1919/2020/2121/22Рейтинг
1Англія20.07122.64218.57124.35721.000106.641
2Іспанія19.71419.57118.92819.50018.42896.141
3Італія17.33312.64214.92816.28515.71476.902
4Німеччина9.85715.21418.71415.21416.21475.213
5Франція11.50010.58311.6667.91618.41660.081
6Португалія9.66610.90010.3009.60012.91653.382
7Нідерланди2.9008.6009.4009.20019.20049.300
8Австрія9.7506.2005.8006.70010.40038.850
9Шотландія4.0006.7509.7508.5007.90036.900
10Росія12.6007.5834.6664.3335.30034.482
11Сербія6.3756.0006.0005.5009.50033.375
12Україна 8.0005.6007.2006.8004.20031.800
13Бельгія2.6007.8007.6006.0006.60030.600
14Швейцарія6.5003.9006.4005.1257.75029.675
15Греція5.1005.1004.9005.1008.00028.200
16Чехія5.5006.5002.5006.6006.70027.800
17Норвегія4.0005.3753.7506.5007.62527.250
18Данія5.2504.8755.1254.1257.80027.175
19Хорватія5.1255.7504.3755.9006.00027.150
20Туреччина6.8005.5005.0003.1006.70027.100
21Кіпр7.0006.1255.1254.0004.12526.375
22Ізраїль5.6252.6252.3757.0006.75024.375
23Швеція5.3754.1255.7502.5005.12522.875
24Болгарія4.0004.0004.1254.0003.37519.500
25Румунія2.9002.3755.8753.7502.25017.150
26Азербайджан4.3752.3753.3752.5004.37517.000
27Угорщина1.6253.2504.5004.2502.75016.375
28Польща2.8752.2502.1254.0004.62515.875
29Казахстан4.2504.2503.3751.0002.87515.750
30Словаччина1.8755.1253.0001.5004.12515.625
31Словенія4.6253.1252.0002.2503.00015.000
32Білорусь3.2505.0002.5001.5000.25012.500
33Молдова2.7501.1250.7501.3755.25011.250
34Литва2.3752.6251.6251.6251.75010.000
35Боснія1.3752.0001.5002.6251.6259.125
36Фінляндія1.2500.8751.6251.3753.7508.875
37Люксембург0.8752.6253.0001.0001.2508.750
38Латвія0.7501.6252.2501.3752.6258.625
39Косово0.0002.5001.5001.8332.3338.166
40Ірландія1.1251.0001.2501.8752.8758.125
41Вірменія0.6251.5002.7501.3751.8758.125
42Півн.Ірландія0.7500.5002.3752.8331.6258.083
43Албанія2.6251.0000.7502.0001.6258.000
44Фарери0.7501.1251.1252.7501.5007.250
45Естонія0.6250.5000.8751.3753.6667.041
46Мальта1.3751.5000.7501.5001.8757.000
47Грузія0.1251.6252.2501.7501.2507.000
48Півн.Македонія3.1251.0000.5001.7500.6257.000
49Ліхтенштейн2.0001.5002.5000.5000.0006.500
50Уельс0.5001.0001.0001.5001.5005.500
51Гібралтар0.5001.0001.0001.6661.2505.416
52Ісландія1.1251.5000.6250.6251.5005.375
53Чорногорія1.1250.3751.0001.6250.7504.875
54Андорра0.1660.8331.5000.6661.5004.665
55Сан-Марино0.1660.5000.0000.5000.1661.332

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