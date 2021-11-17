Років на п'ять постарів: емоції Петракова після виходу збірної до плей-офф ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав емоційне інтерв'ю після виходу команди у плей-офф ЧС-2022 завдяки перемозі у Боснії

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Збірна України на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину, а у паралельному матчі Фінляндія поступилася Франції. Це дозволило нашій команді піднятися на другий рядок. Відео голів та огляд матчу Боснія – Україна.

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Після зустрічі Олександр Петраков не стримував емоцій та важко підбирав слова.

"Дуже задоволений. Хочу привітати своїх хлопців, тренерський штаб, який багато зробив, президента за те, що повірив у мене та підтримував. Також вітаю всіх уболівальників, простих людей".

Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022 / Фото: REUTERS

То була нервова гра. На результат. Довбик вийшов та забив? А ще не забив… Добре хлопці вийшли на заміну. Ні до кого немає запитань. Усі молодці.

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Ці три місяці були найважчі у моєму футбольному житті. Пройти знову – це дуже важко. Років на п'ять постарів. Але дуже задоволений. Вже адаптувався.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images