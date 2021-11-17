16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Років на п'ять постарів: емоції Петракова після виходу збірної до плей-офф ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 листопада, 00:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав емоційне інтерв'ю після виходу команди у плей-офф ЧС-2022 завдяки перемозі у Боснії
Тренер збірної України Олександр Петраков
Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Збірна України на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину, а у паралельному матчі Фінляндія поступилася Франції. Це дозволило нашій команді піднятися на другий рядок. Відео голів та огляд матчу Боснія – Україна.

Читайте також: Україна в плей-офф ЧС: з ким зіграємо і коли розігруватимуть останні путівки до Катару

Реклама

Після зустрічі Олександр Петраков не стримував емоцій та важко підбирав слова.

"Дуже задоволений. Хочу привітати своїх хлопців, тренерський штаб, який багато зробив, президента за те, що повірив у мене та підтримував. Також вітаю всіх уболівальників, простих людей".

Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022
Українці вирвали путівку в плей-оф ЧС-2022 / Фото: REUTERS

То була нервова гра. На результат. Довбик вийшов та забив? А ще не забив… Добре хлопці вийшли на заміну. Ні до кого немає запитань. Усі молодці.

Реклама

Ці три місяці були найважчі у моєму футбольному житті. Пройти знову – це дуже важко. Років на п'ять постарів. Але дуже задоволений. Вже адаптувався.

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Плей-офф? Жодних планів у мене немає. Я виконуючий обов'язки. Що буде далі, я не знаю. Нічого не можу відповісти. Це ми зробили лише 50%.

Далі буде жеребкування, тяжкі суперники, але хлопці нічого не бояться. Колектив дуже добрий. Хто б не був – ми гратимемо. У нас є мета – поїхати до Катару", – сказав Петраков в ефірі каналу Футбол-1.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Бій місяця
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 груд.
23:59
Річард Коммі
Річард Коммі

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бій
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти