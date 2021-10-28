Легенда залишається у Шахтарі! Віцекапітан продовжив контракт із клубом

Півзахисник Тарас Степаненко продовжив контракт із донецьким клубом до літа 2024 року

Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар повідомив радісну новину для вболівальників. Легендарний півзахисник клубу, віцекапітан "гірників" Тарас Степаненко продовжив контракт із Шахтарем.

Нова угода з футболістом діятиме до 30 червня 2024 року.

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32-річний Тарас Степаненко розпочинав свою кар'єру у запорізькому Металурзі. Футболіст провів уже 352 офіційні матчі за Шахтар і входить до топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю поєдинків.

Тарас виступає у складі "гірників" із 2010 року (це його 12-й сезон). Разом із командою він завоював 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків та 7 Суперкубків України.

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