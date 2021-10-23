"Матчі після Ліги чемпіонів завжди складні". Де Дзербі розраховує на осічку Динамо

Перемога в Полтаві стала ключовою для Шахтаря в осінній частині чемпіонату. "Гірники", набравши три очки, продовжують гонку за Динамо
Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Після непростого поєдинку, в якому Шахтар обіграв Ворсклу, свій аналіз гри провів головний тренер донецької команди Роберто Де Дзербі.
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"Я хочу висловити співчуття родині Сергія Морозова. Він один з небагатьох людей, яких я знав в Україні. Він приїжджав до нас на базу. Ми будемо його пам'ятати, це хороша людина. Він добре знав футбол, і мені шкода, що так сталося.
Матч був дуже складним, як і кожен поєдинок після Ліги чемпіонів. Стало легше після видалення, але і до того були шанси для голу. Ряд гравців були втомлені. Зробив заміни, тому що Педріньйо отримав травму, а Алан Патрік був втомленим. Чекаємо матчу Динамо, поки дистанція зберігається.
Що мені не сподобалося в роботі арбітра, так це спілкування. Ми в перерві говорили, і він поводився неправильно. Всі ми люди. Повинна бути розмова, де потрібно і слухати, і говорити. Але про це не хочу розповідати докладно.
Що стосується заміни Степаненка, то у Тараса, мені здається, нічого страшного. У Педріньйо, ймовірно, пошкодження серйозніше, подивимося. Тепер готуємося до Кубку України в середу, це дуже важливий турнір для нас, – сказав Де Дзербі.
Відзначимо, що після перемоги над Ворсклою, Шахтар зрівнявся за очками з київським Динамо – тепер у обох клубів по 29 балів.
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