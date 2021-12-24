Легенду футболу Пеле виписали із лікарні, але рак не вилікували

Знаменитий бразильський нападник Пеле виписаний із лікарні після лікування пухлини товстої кишки. Але на цьому лікування "Кроля футболу" не закінчується

Пеле продовжує лікування після операції

81-річний триразовий чемпіон світу переніс операцію з видалення пухлин у вересні, при цьому в лікарні заявили, що йому ще знадобиться хіміотерапія. Цікаво, що на початку жовтня вже повідомляли про повернення Пеле додому.

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У лікарні Сан-Паулу заявили, що Пеле знаходиться у стабільному стані та продовжить лікування пухлини товстої кишки.

На повернення додому відреагував і Пеле.

"Усміхнене фото не дарма. Як я і обіцяв, я проведу Різдво зі своєю родиною. Я повертаюся додому. Дякую за добрі повідомлення", – написав бразилець у Instagram.

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Він перебував на лікуванні в лікарні з 31 серпня, після того, як при планових обстеженнях була виявлена пухлина, пише BBC.

В останні роки Пеле все частіше опиняється на лікарняному ліжку.

Йому зробили операцію на передміхуровій залозі у 2015 році, після того, як його було госпіталізовано вдруге за шість місяців, а у 2019 році він знову потрапив до лікарні з інфекцією сечовивідних шляхів.