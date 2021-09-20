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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Я святкую кожен день: Пеле зробив заяву з лікарні

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 вересня, 08:35
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Король футболу продовжує відновлюватися після операції. Пеле опублікував фото з лікарні і подякував лікарям
Пеле продовжує лікування після операції
Пеле продовжує лікування після операції

Легендарний бразильський футболіст Пеле прокоментував стан свого здоров'я. Нещодавно Короля футболу повернули в реанімаці .

"Як ви бачите, я б'ю кулаком по повітрю, святкуючи кожен день. Гарний настрій – кращі ліки, і його у мене предостатньо. По-іншому і бути не може. Я отримав так багато любові, що моє серце повно подяки. Спасибі всьому чудовому персоналу лікарні", – написав Пеле в Instagram.

Читайте також: Дочка Пеле – про стан батька: "Іноді потрібно зробити два кроки вперед і крок назад"

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Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстому кишечнику. Після чого Король футболу пішов на поправку і готовий був зіграти 90 хвилин і додатковий час.

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