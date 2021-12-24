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Легенду футбола Пеле выписали из больницы, но рак не вылечили

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
24 декабря, 08:33
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Знаменитый бразильский нападающий Пеле выписан из больницы после лечения опухоли толстой кишки. Но на этом лечение "Кроля футбола" не заканчивается
Пеле продолжает лечение после операции
Пеле продолжает лечение после операции

81-летний трехкратный чемпион мира перенес операцию по удалению опухоли в сентябре, при этом в больнице заявили, что ему еще понадобится химиотерапия. Интересно, что в начале октября уже сообщали о возвращении Пеле домой.

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В больнице Сан-Паулу заявили, что Пеле находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки.

На возвращение домой отреагировал и сам Пеле.

"Улыбающееся фото не зря. Как я и обещал, я проведу Рождество со своей семьей. Я возвращаюсь домой. Спасибо за добрые сообщения", – написал бразилец в Instagram.

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Он находился на лечении в больнице с 31 августа, после того как при плановых обследованиях была обнаружена опухоль, сообщает BBC.

В последние годы Пеле все чаще оказывается на больничной койке.

Ему сделали операцию на предстательной железе в 2015 году, после того как он был госпитализирован во второй раз за шесть месяцев, а в 2019 году он снова попал в больницу с инфекцией мочевыводящих путей.

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