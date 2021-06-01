Кум Мессі на прощання розіграв свій битий позашляховик серед персоналу Манчестер Сіті

Агуеро подарував кожному члену персоналу МанСіті дорогий годинник, а також організував лотерею за свій Range Rover. Він розбив його в аварії в 2019 році

Серхіо Агуеро покинув Сіті після 10 років у клубі. Фото: REUTERS/Carl Recine

Нападник Серхіо Агуеро залишив Манчестер Сіті після 10 років в клубі і перейшов до свого кума Ліонеля Мессі в Барселону. Перед відходом з клубу аргентинець зробив подарунки всім співробітникам клубу, а також влаштував для них сюрприз.

Читайте також: На честь Агуеро в Манчестері встановлять статую

Більше 60 співробітників Сіті отримали від Агуеро в подарунок годинники відомих брендів з гравіюванням вартістю не менше 1000 фунтів кожні (близько 39 тисяч грн), повідомляє gulfnews.com.

А потім аргентинець влаштував лотерею, переможцю якої дістався позашляховик Серхіо Range Rover Evoque, вартість якого в Україні стартує від 1,4 млн грн, але навряд чи Серхіо катався на базовій моделі. Цікаво, що в 2019 році Агуеро потрапив в невелику аварію на своєму Range Rover, сам гравець не постраждав, а ось автомобілю дісталося.

В Англії Агуеро виступав протягом 10 років, а до цього п'ять років провів в мадридському Атлетіко. За МанСіті аргентинець забив 260 м'ячів у 390 матчах, в тому числі – знаменитий чемпіонський м'яч на останніх секундах в 2012 році. У його колекції з англійським грандом – 15 трофеїв.

Той самий знаменитий гол Агуеро в матчі проти КПР: