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Кум Месси на прощание разыграл свой битый внедорожник среди персонала Манчестер Сити

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июня, 17:27
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Агуэро подарил каждому члену персонала МанСити дорогостоящие часы, а также организовал лотерею за свой Range Rover. Он разбил его в аварии в 2019 году
Серхио Агуэро покинул Сити после 10 лет в клубе. Фото: REUTERS/Carl Recine
Серхио Агуэро покинул Сити после 10 лет в клубе. Фото: REUTERS/Carl Recine

Нападающий Серхио Агуэро покинул Манчестер Сити после 10 лет в клубе и перешел к своему куму Лионелю Месси в Барселону. Перед уходом из клуба аргентинец сделал подарки всем сотрудникам клуба, а также устроил для них сюрприз.

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Более 60 сотрудников Сити получили от Агуэро в подарок часы известных брендов с гравировкой стоимостью не менее 1000 фунтов каждые (около 39 тысяч грн), сообщает gulfnews.com.

А затем аргентинец устроил лотерею, победителю которой достался внедорожник Серхио Range Rover Evoque, стоимость которого в Украине стартует от 1,4 млн грн, но вряд ли Серхио катался на базовой модели. Интересно, что в 2019 году Агуэро попал в небольшую аварию на своем Range Rover, сам игрок не пострадал, а вот автомобилю досталось.

В тренде

В Англии Агуэро выступал в течение 10 лет, а до этого пять лет провел в мадридском Атлетико. За МанСити аргентинец забил 260 мячей в 390 матчах, в том числе – знаменитый чемпионский мяч на последних секундах в 2012 году. В его коллекции с английским грандом – 15 трофеев.

Тот самый знаменитый гол Агуэро в матче против КПР:

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