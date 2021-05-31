Барселона підписала гравця МанСіті з шаленими відступними, щоб заспокоїти Мессі

Аргентинський форвард Серхіо Агуеро в 32 роки на правах вільного агента домовився про контракт на два сезони, щоб грати разом з кумом

/ Фото: REUTERS

Ще в суботу ввечері Кун Агуеро грав в формі Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. А вже в понеділок Барселона представила аргентинця в якості свого гравця. Контракт з 32-річним нападаючим підписали на два роки. Причому, сума відступних становить неймовірні 100 мільйонів євро.

Новина повідомив офіційний сайт Барселони.

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Угода набуде чинності 1 липня. В Англії Серхіо протягом 10 років виступав за одну команду, а до цього п'ять років провів в мадридському Атлетіко. Ресурс Transfermarkt оцінює хлопця в 25 мільйонів євро, а найвищою його вартість була три роки тому – 80 "лимонів". Нагадаємо, Агуеро – друг і кум Ліонеля Мессі. Разом вони стали олімпійськими чемпіонами-2008. Так що цим підписання Барса зробила великий крок, щоб переконати Лео залишитися в Каталонії.

Невисокий форвард (зріст – 173 см) вже озирнувся на своєму новому стадіоні – Камп Ноу.

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За МанСіті аргентинець забив 260 м'ячів у 390 матчах, в тому числі – чемпіонський в 2012 році. У його колекції з англійським грандом – 15 трофеїв.

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