Довгонога білявка з України підкорила Агуеро: фото дружини Зінченка в компанії зірки

Дружина українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, спортивна журналістка Влада Седан продовжує розбурхувати фоловерів в Instagram своїми шикарними ногами. А також виявилося, що не зміг встояти перед її чарами і нападник "городян" Серхіо Агуеро. Раніше дружина Зінченка показала, хто в домі господар і розсмішила фанатів.
"Легенда", – підписала фото з Агуеро біля стадіону "Сіті" в Манчестері Влада Седан.
"О, Влада з фанатом", "Легенда і якийсь футболіст", "Влада домовилася, що Сергій Агуеро гратиме в Україні останні роки?", – жартували шанувальники Седан.
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Також фоловери дівчини були в захваті від її довгих ніг в короткому комбінезоні: "Ноги – вогонь!", "Квіточка", "Дуже красива".
Раніше спокуслива дружина Зінченка отримала букет від головного фаната. Влада Седан зізналася, що чоловік балує квітами не тільки у свята.
Також Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".
І ми повідомляли, що Олександр Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком.