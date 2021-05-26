Довгонога білявка з України підкорила Агуеро: фото дружини Зінченка в компанії зірки

Спортивна журналістка Влада Седан заворожила шанувальників новими знімками в короткому комбінезоні і поспілкувалася з нападником Манчестер Сіті Серхіо Агуеро

Влада Седан і Серхіо Агуеро / Фото: Instagram

Дружина українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, спортивна журналістка Влада Седан продовжує розбурхувати фоловерів в Instagram своїми шикарними ногами. А також виявилося, що не зміг встояти перед її чарами і нападник "городян" Серхіо Агуеро. Раніше дружина Зінченка показала, хто в домі господар і розсмішила фанатів.

"Легенда", – підписала фото з Агуеро біля стадіону "Сіті" в Манчестері Влада Седан.

"О, Влада з фанатом", "Легенда і якийсь футболіст", "Влада домовилася, що Сергій Агуеро гратиме в Україні останні роки?", – жартували шанувальники Седан.

Читайте також: Дружину Зінченка назвали вбивцею і хотіли обцілувати ноги після появи в короткій сукні

Також фоловери дівчини були в захваті від її довгих ніг в короткому комбінезоні: "Ноги – вогонь!", "Квіточка", "Дуже красива".

В тренді У родині Андрія Шевченка сталося горе

Раніше спокуслива дружина Зінченка отримала букет від головного фаната. Влада Седан зізналася, що чоловік балує квітами не тільки у свята.

Влада Седан / Фото: Instagram

Також Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".

І ми повідомляли, що Олександр Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком.