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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Хто краще: машина для забивання голів або ЛеванГОЛськи?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 вересня, 13:19
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Німецький тренер Юрген Клопп порівняв двох суперфорвардів сучасного футболу
Салах і Левандовскі
Салах і Левандовскі / Фото: Колаж: Сьогодні

Єгипетський нападник англійського Ліверпуля Мохаммед Салах вже давно заслужив славу бомбардира світового класу. На думку тренера Ліверпуля Юргена Клоппа єгиптянин не поступається власникові Золотої бутси-2021 Роберту Левандовськи.

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"Салах грає абсолютно на тому ж рівні, що і Левандовскі, в цьому немає ніяких сумнівів. Мохамед – машина із забивання голів. Його професіоналізму немає рівних. Він робить все, щоб постійно перебувати в хорошій формі і залишатися на вірному шляху.

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Мохамед Салах
Мохамед Салах / Фото: Reuters

Салах першим приходить на тренування, останнім йде з нього. Додатково до всього, крім його технічних навичок, він відчайдушно хоче забивати, і це теж корисно. Такий підхід властивий і Левандовскі. Це добре і дуже здорово для футболіста.

/ Фото: AFP

Що б ви не робили на полі, які моменти не створювали б, завжди потрібна людина, здатна відправити м'яч за лінію воріт і покласти його в сітку. Мохамед робить це на рівні кращих футболістів, яких я тільки бачив. Він це знає. Його статистика – це безумство", – наводить слова Клоппа The Guardian.

/ Фото: AFP

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Додамо, що Мохаммед Салах виступає в Ліверпулі з 2017 року. За англійський клуб єгиптянин забив 130 голів у 209 поєдинках. У нинішньому сезоні Салах забив 5 голів в шести матчах і лише один раз пішов з поля без забитого м'яча.

Польський нападник Роберт Левандовскі грає за мюнхенську Баварію починаючи з сезону 2014/15. За це період він забив суперникам 305 м'ячів у 337 матчах.

/ Фото: Reuters

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У поточному сезоні поляк забиває в середньому більше одного гола за матч: 11 голів в 11 поєдинках.

Від своїх партнерів по атаці Роберт отримав прізвисько – ЛеванГолскі.

Нагадаємо, що Роберт Левандовскі грав під керівництвом Юргена Клоппа в дортмундської Боруссії, а Мохаммед Салах підопічний німецького тренера в Ліверпулі.

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