Хто краще: машина для забивання голів або ЛеванГОЛськи?

Єгипетський нападник англійського Ліверпуля Мохаммед Салах вже давно заслужив славу бомбардира світового класу. На думку тренера Ліверпуля Юргена Клоппа єгиптянин не поступається власникові Золотої бутси-2021 Роберту Левандовськи.

Додамо, що Мохаммед Салах виступає в Ліверпулі з 2017 року. За англійський клуб єгиптянин забив 130 голів у 209 поєдинках. У нинішньому сезоні Салах забив 5 голів в шести матчах і лише один раз пішов з поля без забитого м'яча.

Польський нападник Роберт Левандовскі грає за мюнхенську Баварію починаючи з сезону 2014/15. За це період він забив суперникам 305 м'ячів у 337 матчах.

У поточному сезоні поляк забиває в середньому більше одного гола за матч: 11 голів в 11 поєдинках.

Від своїх партнерів по атаці Роберт отримав прізвисько – ЛеванГолскі.

