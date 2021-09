Кто лучше: машина для забивания голов или ЛеванГОЛски?

Египетский нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах уже давно заслужил славу бомбардира мирового класса. По мнению тренера Ливерпуля Юргена Клоппа египтянин не уступает обладателю Золотой бутсы-2021 Роберту Левандовски.

Добавим, что Мохаммед Салах выступает в Ливерпуле с 2017 года. За английский клуб египтянин забил 130 голов в 209 поединках. В нынешнем сезоне Салах забил 5 голов в шести матчах и лишь один раз ушел с поля без забитого мяча.

Польский нападающий Роберт Левандовски играет за мюнхенскую Баварию начиная с сезона 2014/15. За этом период он наколотил соперникам 305 мячей в 337 матчах.

В текущем сезоне поляк забивает в среднем больше одного гола за матч: 11 голов в 11 поединках.

От своих партнеров по атаке Роберт получил прозвище – ЛеванГолски.

