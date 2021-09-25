Кто лучше: машина для забивания голов или ЛеванГОЛски?

Немецкий тренер Юрген Клопп сравнил двух суперфорвардов современного футбола

Салах и Левандовски / Фото: Коллаж: Сегодня

Египетский нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах уже давно заслужил славу бомбардира мирового класса. По мнению тренера Ливерпуля Юргена Клоппа египтянин не уступает обладателю Золотой бутсы-2021 Роберту Левандовски.

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"Салах играет абсолютно на том же уровне, что и Левандовски, в этом нет никаких сомнений. Мохамед – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает всё, чтобы постоянно находиться в хорошей форме и оставаться на верном пути.

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Мохамед Салах / Фото: Reuters

Салах первым приходит на тренировку, последним уходит с неё. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Левандовски. Это хорошо и очень здорово для футболиста.

Юрген Клопп / Фото: AFP

Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный отправить мяч за линию ворот и уложить его в сетку. Мохамед делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие", – приводит слова Клоппа The Guardian.

/ Фото: AFP

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Добавим, что Мохаммед Салах выступает в Ливерпуле с 2017 года. За английский клуб египтянин забил 130 голов в 209 поединках. В нынешнем сезоне Салах забил 5 голов в шести матчах и лишь один раз ушел с поля без забитого мяча.

Польский нападающий Роберт Левандовски играет за мюнхенскую Баварию начиная с сезона 2014/15. За этом период он наколотил соперникам 305 мячей в 337 матчах.

Роберт Левандовски, "Бавария" / Фото: Reuters

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В текущем сезоне поляк забивает в среднем больше одного гола за матч: 11 голов в 11 поединках.

От своих партнеров по атаке Роберт получил прозвище – ЛеванГолски.

Напомним, что Роберт Левандовски играл под началом Юргена Клоппа в дортмундской Боруссии, а Мохаммед Салах подопечный немецкого тренера в Ливерпуле.