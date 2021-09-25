Кто лучше: машина для забивания голов или ЛеванГОЛски?

Египетский нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах уже давно заслужил славу бомбардира мирового класса. По мнению тренера Ливерпуля Юргена Клоппа египтянин не уступает обладателю Золотой бутсы-2021 Роберту Левандовски.
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"Салах играет абсолютно на том же уровне, что и Левандовски, в этом нет никаких сомнений. Мохамед – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает всё, чтобы постоянно находиться в хорошей форме и оставаться на верном пути.
Салах первым приходит на тренировку, последним уходит с неё. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Левандовски. Это хорошо и очень здорово для футболиста.
Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный отправить мяч за линию ворот и уложить его в сетку. Мохамед делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие", – приводит слова Клоппа The Guardian.
Добавим, что Мохаммед Салах выступает в Ливерпуле с 2017 года. За английский клуб египтянин забил 130 голов в 209 поединках. В нынешнем сезоне Салах забил 5 голов в шести матчах и лишь один раз ушел с поля без забитого мяча.
Польский нападающий Роберт Левандовски играет за мюнхенскую Баварию начиная с сезона 2014/15. За этом период он наколотил соперникам 305 мячей в 337 матчах.
В текущем сезоне поляк забивает в среднем больше одного гола за матч: 11 голов в 11 поединках.
От своих партнеров по атаке Роберт получил прозвище – ЛеванГолски.
'We call him Lewangoalski for that reason'— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 16, 2020
@AlphonsoDaviespic.twitter.com/X0uj11bdYJ
Напомним, что Роберт Левандовски играл под началом Юргена Клоппа в дортмундской Боруссии, а Мохаммед Салах подопечный немецкого тренера в Ливерпуле.