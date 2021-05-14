Конкурент Ярмоленка визнаний найкращим футболістом Прем'єр-ліги

Атакуючий півзахисник Вест Гема Джессі Лингард в квітні забив чотири м'ячі і зробив дві гольові передачі, а його команда посідає шосте місце в Англії

/ Фото: Getty Images

Сьогодні англійська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця минулого місяця. Ним став 28-річний хавбек лондонського Вест Гема Джессі Лінгард. Інформація з'явилася на офіційному сайті найдорожчого національного чемпіонату планети.

Днями Ярмоленко вперше з лютого зіграв за Вест Гем, але став найгіршим гравцем матчу.

Нагадаємо, Лінгард перейшов у Вест Гем посеред сезону 2020/2021 (в зимове трансферне вікно) з Манчестер Юнайтед і став одним із лідерів "молотобійців". Через його приходу українець Андрій Ярмоленко став отримувати ще менше ігрового часу. У нинішньому чемпіонаті Джессі забив вже дев'ять м'ячів в 13 матчах, причому, чотири з них – в квітні.

Також в активі Лінгарда дві гольові передачі за місяць. У сезоні 2019/2020 хлопець 22 рази виходив на поле у формі МЮ, але забив лише одного разу.

Тим часом, дружина Ярмоленка здивувала новою зовнішністю. Андрій же в нинішньому чемпіонаті зіграв в 15 матчах і не записав до свого активу жодного гола. Але отримав дві жовті картки.

Дивіться, як Джессі забивав у формі Манчестер Юнайтед: