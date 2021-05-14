Конкурент Ярмоленко признан лучшим футболистом Премьер-лиги

Атакующий полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард в апреле забил четыре мяча и сделал две голевые передачи, а его команда – на шестом месте в Англии

Джесси Лингард вписался в схемы Вест Хэма / Фото: Getty Images

Сегодня английская Премьер-лига назвала лучшего игрока минувшего месяца. Им стал 28-летний хавбек лондонского Вест Хэма Джесси Лингард. Информация появилась на официальном сайте самого дорогого национального чемпионата планеты.

На днях Ярмоленко впервые с февраля сыграл за Вест Хэм, но стал худшим игроком матча.

Напомним, Лингард перешел в Вест Хэм посредине сезона 2020/2021 (в зимнее трансферное окно) из Манчестер Юнайтед и стал одним из лидеров "молотобойцев". Из-за его прихода украинец Андрей Ярмоленко стал получать еще меньше игрового времени. В нынешнем чемпионате Джесси забил уже девять мячей в 13 матчах, причем, четыре из них – в апреле.

Также в активе Лингарда две голевые передачи за месяц. В сезоне 2019/2020 парень 22 раза выходил на поле в форме МЮ, но забил лишь однажды.

Тем временем, жена Ярмоленко удивила новой внешностью. Андрей же в нынешнем чемпионате сыграл в 15 матчах и не записал в свой актив ни одного гола. Но получил две желтые карточки.

Смотрите, как Джесси забивал в форме Манчестер Юнайтед: