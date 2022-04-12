Кінець епохи. Легенда МанСіті та Шахтаря залишає Англію

Бразильський універсал Фернандінью після закінчення сезону завершить свої виступи в чемпіонаті АПЛ

Фернандінью був капітаном Шахтаря та Манчестер Сіті / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку у 36-річного футболіста закінчується контракт із "городянами" і він не має наміру його продовжувати. Наставник МанСіті Пеп Гвардіола був зацікавлений, щоб досвідчений хавбек, який може закрити кілька позицій на полі, залишився у команді. Але бразилець має інші плани у розвитку кар'єри.

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"Моє майбутнє? Я хочу грати. Я повернуся до Бразилії, ніяких сумнівів. Рішення вже прийняте, ми всі обговорили із сім'єю, це для мене найважливіше", – сказав Фернандінью на прес-конференції перед матчем ЛЧ з Атлетіко.

Нагадаємо, Фернандінью перейшов до Манчестер Сіті із донецького Шахтаря влітку 2013 року за 40 млн. євро. У складі "городян" бразилець виступав упродовж дев'яти сезонів. За цей час він виграв чотири чемпіонства АПЛ, один Кубок Англії та 6 Кубків ліги.

Статистика зіграних матчів Фернандіньо у складі Манчестер Сіті вражає: 373 поєдинки та 25 голів.

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У складі "гірників" бразилець шість разів здобув титули чемпіона України (у 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 та 2013 роках), а також чотири рази ставав володарем Кубка України (у 2008, 2011, 2012) та тричі Суперкубка України (у 2008, 2010 та 2012 роках). Великий внесок бразилець зробив і у перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА (2009).

Сьогодні у Лізі чемпіонів два матчі: