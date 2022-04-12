Ще одні фашисти. УЄФА покарав чергових послідовників Путіна

Атлетіко Мадрид у Лізі чемпіонів буде позбавлений повної підтримки своїх фанатів через прояви ними нацизму

УЄФА покарав Атлетіко Мадрид

Фанати Атлетіко Мадрид негативно відзначилися під час першого поєдинку їхньої команди проти Манчестер Сіті у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Справа в тому, що на секторі вболівальників іспанського клубу було помічено нацистські жести привітання. Усі прояви фашизму були внесені до протоколу по матчу та передані до УЄФА.

/ Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

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Напередодні поєдинку у відповідь (відбудеться вже завтра) дисциплінарний комітет європейського союзу прийняв рішення обмежити присутність фанатів господарів на стадіоні в Мадриді. Покарання – закриття однієї з трибун арени на 5000 осіб, а приміщення туди величезного банера з написом "Ні расизму" ("NoToRacism").

/ Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

Таким чином, Атлетіко Мадрид позбудеться частини підтримки своїх фанатів у домашньому поєдинку, в якому іспанському клубу необхідна лише перемога. Атлетіко програв у Манчестері 0:1. Переможний м'яч у складі Сіті забив Кевін Де Брюйне.

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Сьогодні у Лізі чемпіонів визначатимуться перші учасники півфіналу. Вільярреал, після сенсаційної перемоги вдома, відстоюватиме результат у Мюнхені проти Баварії. А мадридський Реал, з перевагою в 2 м'ячі завдяки перемозі 3:1 у Лондоні, стримуватиме атаки Челсі.

Російські спортсмени продовжують показувати справжнє фашистське обличчя. Нацистський жест залишив без команди юного гонщика із країни-агресорки.