Конец эпохи. Легенда МанСити и Шахтера покидает Англию

Бразильский универсал Фернандиньо по окончании сезона завершит свои выступления в чемпионате АПЛ

Фернандиньо был капитаном Шахтера и Манчестер Сити / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом у 36-летнего футболиста заканчивается контракт с "горожанами" и он не намерен его продлевать. Наставник МанСити Пеп Гвардиола был заинтересован, чтобы опытный хавбек, который может закрыть несколько позиций на поле, остался в команде. Но у бразильца другие планы в развитии карьеры.

Читайте также: Еще одни фашисты. УЕФА наказал очередных последователей Путина

Реклама

"Мое будущее? Я хочу играть. Я вернусь в Бразилию, никаких сомнений. Решение уже принято, мы все обсудили с семьей, это для меня самое важное", – сказал Фернандиньо на пресс-конференции перед матчем ЛЧ с Атлетико.

Напомним, Фернандиньо перешел в Манчестер Сити из донецкого Шахтера летом 2013 года за 40 млн евро. В составе "горожан" бразилец выступал на протяжении девяти сезонов. За это время он выиграл четыре чемпионства АПЛ, один Кубок Англии и 6 Кубков лиги.

Статистика сыгранных матчей Фернандиньо в составе Манчестер Сити впечатляет: 373 поединка и 25 голов.

Реклама

В составе "горняков" бразилец шесть раз добывал титулы чемпиона Украины (в 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах), а также четыре раза становился обладателем Кубка Украины (в 2008, 2011, 2012) и трижды Суперкубка Украины (в 2008, 2010 и 2012 годах). Большой вклад бразилец внес и в победу Шахтера в Кубке УЕФА (2009).

Сегодня в Лиге чемпионов два матча: