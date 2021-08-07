Катарський клуб запропонував Мессі контракт на мільярд євро

Аргентинський нападник Ліонель Мессі отримав пропозицію від катарського клубу Аль-Садд, який тренує його хороший друг Хаві. Катарці пропонують аргентинцеві божевільно гроші

Ліонель Мессі нікуди не йде / Фото: Reuters

Аль-Садд запропонував колишньому футболістові Барселони трирічний контракт на 1 мільярд євро! Про це повідомило видання 101 Great Goals.

В Аль-Садді Мессі отримає можливість попрацювати зі своїм старим другом і колишнім партнером по каталонському клубу Хаві.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі був готовий піти на істотне зниження зарплати заради нового контракту з Барселоною. Футболіст був упевнений, що без проблем укладе новий контракт. але відповідь керівництва клубу його шокував.

Також раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі незабаром може стати одноклубником Неймара. В Європі не так багато клубів, здатних задовольнити фінансові апетити аргентинця.

В складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.