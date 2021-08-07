Катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил предложение от катарского клуба Аль-Садд, который тренирует его хороший друг Хави. Катарцы предлагают аргентинцу сумасшедше деньги

Лионель Месси никуда не уходит / Фото: Reuters

Аль-Садд предложил бывшему футболисту Барселоны трехлетний контракт на 1 миллиард евро! Об этом сообщило издание 101 Great Goals.

В Аль-Садде Месси получит возможность поработать со своим старым другом и бывшим партнером по каталонскому клубу Хави.

Ранее мы писали, что Лионель Месси был готов пойти на существенное понижение зарплаты ради нового контракта с Барселоной. Футболист был уверен, что без проблем заключит новый контракт. Но ответ руководства клуба его шокировал.

Также ранее сообщалось, что Лионель Месси вскоре может стать одноклубником Неймара. В Европе не так много клубов, способных удовлетворить финансовые аппетиты аргентинца.

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.