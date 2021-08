Знову разом? Ліонель Мессі незабаром може стати одноклубником Неймара

Італійський агент Нікола Скіра в своєму Twitter повідомив, що ПСЖ головний претендент на Ліонеля Мессі. Власник французького гранда Хамід Аль-Тані готовий почати переговори про можливий перехід.

#PSG are looking Lionel #Messi s situation. Al Thani is ready to opened talks for a possible move

Якщо парижанам вдасться домовиться з аргентинця про зарплату, в такому випадку зв'язка Неймар – Мессі знову нагадає про себе футбольній Європі. Нагадаємо, що в Барселоні Ліонель отримував близько 70 мільйонів євро в рік.

Lionel #Messi posted his photo yesterday. Was a clue about his future? If Messi signs with Paris, #PSG will become the Dream Team of football ... pic.twitter.com/Q9DELR6b03