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Знову разом? Ліонель Мессі незабаром може стати одноклубником Неймара

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
5 серпня, 23:43
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Футбольний клуб ПСЖ сподівається підписати ексфорварда Барселони. В Європі не так багато клубів здатних задовольнити фінансові апетити аргентинця
Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону"
Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону" / Фото: Getty Images

Італійський агент Нікола Скіра в своєму Twitter повідомив, що ПСЖ головний претендент на Ліонеля Мессі. Власник французького гранда Хамід Аль-Тані готовий почати переговори про можливий перехід.

Якщо парижанам вдасться домовиться з аргентинця про зарплату, в такому випадку зв'язка Неймар – Мессі знову нагадає про себе футбольній Європі. Нагадаємо, що в Барселоні Ліонель отримував близько 70 мільйонів євро в рік.


Раніше 34-річний футболіст покинув іспанський клуб на правах вільного агента після закінчення терміну контракту. Клуб не зміг укласти нову угоду з Ліонелем через фінансові правил чемпіонату Іспанії.

/ Фото: Reuters

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