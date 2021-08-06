Мессі в шоці: знизив апетити до мінімуму, але все одно не зміг залишитися в Барселоні

Ліонель Мессі був готовий піти на істотне зниження зарплати заради нового контракту з Барселоною. Футболіст був упевнений, що без проблем укладе новий контракт

Ліонель Мессі не зміг повернутися у Барселону / Фото: Reuters

Ліонель був дуже здивований, що президент Барси Жоан Лапорта з'явився на зустрічі з батьком футболіста Хорхе Мессі і сказав, що йому дуже шкода, але клуб не зможе зареєструвати аргентинця в цьому сезоні через обмеження зарплати, встановленого Ла Лігою.

Ліонель Мессі залишає Барселону / Фото: ФК Барселона

Представник футболіста поінформував президента Барселони про готовність гравця ще більше знизити свої запити, щоб у клубу була можливість зареєструвати аргентинця.

Мессі дав час керівництву каталонського клубу проаналізувати цю альтернативу, але пізніше вони зв'язалися з ним і повідомили, що неможливо вписатися в ліміт заробітної плати і, отже, неможливо зареєструвати гравця відповідно до нормативних вимог, пише Sport.es.

Ліонель Мессі продовжить контракт з Барселоною / Фото: Reuters

В результаті Барселона визнала переговори перерваними і надала футболістові карт-бланш на пошуки нового місця роботи. Як повідомлялося раніше, Ліонель Мессі незабаром може стати одноклубником Неймара.