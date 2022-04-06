Відомий англієць втратив роботу через поширення фейків про різанину в Бучі (фото)

Ексфутболіст Саутгемптона та збірної Англії Метт Ле Тіссьє вирішив знайти конспірологію у жахливих кадрах війни в Україні і за це поплатився

Метт Ле Тіссьє вирішив піддати сумнівам убивства у Бучі / Фото: Getty Images

Росія продовжує війну проти України, знищуючи міста та мирне населення. Особливим шоком стали кадри зі звільнених передмість Києва, де ґвалтували та вбивали практично всіх жителів.

Втім, деякі промиті Росією мізки намагаються ставити під сумнів звірства російської армії. Одним із таких став легендарний ексгравець Саутгемптона Метт Ле Тіссьє.

Реклама

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Челсі – Реал

Днями британець ретвітнув посаду Unity News Net, де ставлять під сумнів роботу ЗМІ. Як один із прикладів джерело наводить кадри з Бучі.

Реклама

Пізніше Ле Тіссьє видалив репост і визнав, що не мав жодних думок про цю ситуацію і просто хотів порушити тему маніпуляцій у ЗМІ. Проте його клуб цього не пробачив. Метт працював послом Саутгемптона, однак після цього інциденту йому довелося піти у відставку.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Вільярреал – Баварія

Раніше Ле Тіссьє вже потрапляв у скандальні ситуації, зокрема висуваючи конспірологічні теорії про виникнення коронавірусу. Зазначимо, що ексзахисник провів понад 500 матчів за "святих" у 90-ті, а також встиг зіграти вісім поєдинків за збірну Англії.