Известный англичанин потерял работу из-за распространения фейков о резне в Буче (фото)

Экс-футболист Саутгемптона и сборной Англии Мэтт Ле Тиссье решил найти конспирологию в ужасных кадрах войны в Украины и за это поплатился

Мэтт Ле Тиссье решил поддать сомнениям убийства в Буче / Фото: Getty Images

Россия продолжает войну против Украины, уничтожая города и мирное население. Особенным шоком стали кадры из освобожденных пригородов Киева, где насиловали и убивали практически всех жителей.

Впрочем, некоторые промытые Россией мозги пытаются ставить под сомнения зверства российской армии. Одним из таких стал легендарный экс-игрок Саутгемптона Мэтт Ле Тиссье.

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На днях британец ретвитнул пост Unity News Net, где ставят под сомнение работу СМИ. В качестве одного из примеров источник приводит кадры из Бучи.

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Позже Ле Тиссье удалил репост и признал, что не имел никаких мыслей о данной ситуации и просто хотел поднять тему манипуляций в СМИ. Тем не менее его клуб этого не простил. Мэтт работал послом Саутгемптона, однако после этого инцидента ему пришлось уйти в отставку.

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Ранее Ле Тиссье уже попадал в скандальные ситуации, в частности, выдвигая конспирологические теории о возникновении коронавируса. Отметим, что экс-защитник провел более 500 матчей за "святых" в 90-е, а также успел сыграть восемь поединков за сборную Англии.