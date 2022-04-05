"Кожний другий мешканець Ірпеня живе краще за Бузову": Усік розриває Instagram (фото)

Дружина українського боксера висміяла рівень життя в Росії і не забула згадати про пропутинську підлізу Ольгу Бузову

Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною

Вже 40 днів російські війська бомбардують українські міста, розв'язавши повномасштабну війну у нашій країні. Армія фашистів знищує інфраструктуру, знущається з мирного населення і вбиває дітей.

Особливо дісталося передмістям Києва. Кадри з Бучі, Ірпеня та Гостомелю шокували весь світ. Саме під Ірпенем і жила родина Олександра Усіка.

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На своїй сторінці в Instagram дружина боксера Катерина висміяла російських військових, які дивувалися гарному життю українців.

"Вони дивуються, що в Україні всі живуть по-багатому, є гроші на New Balance та труси. Що б з ними було, якби вони зайшли в Goodwine? У нас кожен другий мешканець Ірпеня, Бучі, Ворзеля жили краще, ніж Ольга Бузова Зірка з 20 мільйонами передплатників живе у убогій квартирі, що вже говорити про інших..."

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До речі, нещодавно стало відомо, що Ольга Бузова почала рекламувати туалетний папір. Раніше російська співачка та телеведуча підтримала кривавий режим Путіна.