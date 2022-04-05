"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает Instagram (фото)

Жена украинского боксера высмеяла уровень жизни в России и не преминула вспомнить о пропутинской подлизе Ольге Бузовой

Александр Усик со своей женой Екатериной

Уже 40 дней российские войска бомбардируют украинские города, развязав полномасштабную войну в нашей стране. Армия фашистов уничтожает инфраструктуру, издевается над мирным населением и убивает детей.

Особенно досталось пригородам Киева. Кадры из Бучи, Ирпеня и Гостомеля шокировали весь мир. Именно под Ирпенем и жила семья Александра Усика.

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На своей страничке в Instagram жена боксера Екатерина высмеяла российских военных, которые удивлялись хорошей жизни украинцев.

"Они удивляются, что в Украине все живут по-богатому, есть деньги на New Balance и трусы. Что бы с ними было, если бы они зашли в Goodwine? У нас каждый второй житель Ирпеня, Бучи, Ворзеля жили лучше, чем Ольга Бузова. Звезда с 20 миллионами подписчиков живет в убогой квартире, что уже говорить про остальных..."

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К слову, недавно стало известно, что Ольга Бузова стала рекламировать туалетную бумагу. Ранее российская певица и телеведущая поддержала кровавый режим Путина.