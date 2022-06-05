Італія підписала мир із Німеччиною: усі результати матчів Ліги націй

Збірна Україна готується до вирішальному матчу за місце на ЧС-2022 у Катарі, а у Європі тривають матчі Ліги націй.
В суботу відбулося сім поєдинків. Особливу цікавість викликали матчі дивізіону А, а також поєдинки суперників "синьо-жовтих".
У центральному матчі дня зустрічалися збірні Італії та Німеччини. Після розгромної поразки у Фіналісімі від Агентини (0:3), "скуадра адзурра" хотіла реабілітуватися перед власними вболівальниками
Незважаючи на тотальну перевагу німецької команди, першими відкрили рахунок підопічні Роберто Манчіні. Хавбек Роми Лоренцо Пеллегріні головою відправив м'яч у сітку воріт Ноєра.
Але вже за три хвилини опорний хав Німеччини Йозуа Кімміх відновив паритет у матчі. У підсумку нічия – 1:1.
А скористалися результатом цього матчу угорці, які сенсаційно перемогли Англію 1:0 і очолили групу.
Ліга націй A
Угорщина – Англія – 1:0
Гол: Собослаї, 66 (пін).
Італія – Німеччина – 1:1
Голи: Пеллегріні, 70 – Кімміх, 73.
У дивізіоні В зустрічалися суперники збірної України Вірменія та Ірландія. І у цьому матчі не обійшлося без несподіванки. Вірмени зуміли мінімально обіграти ірландців завдяки голу Сперцяна.
Ліга націй B
Вірменія – Ірландія – 1:0
Гол: Сперцян, 74.
Фінляндія – Боснія та Герцеговина – 1:1
Голи: Пуккі, 45+1 (пен) – Превляк, 90+3.
Чорногорія – Румунія – 2:0
Голи: Мугоша, 66, Вукчевича, 87.
Ліга націй C
Литва – Люксембург – 0:2
Голи: Сінані, 44, 78.
Туреччина – Фарерські острови – 4:0
Голи: Ундер, 37, Дервішоглу, 47, Дурсун, 82, Деміраль, 85.