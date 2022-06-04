Фіналісти Євро-2020 сенсаційно поступилися Угорщині у Лізі націй

Збірна Англії несподівано програла команді Угорщини з рахунком 0:1 у першому турі Ліги націй

Англійці недооцінили угорців / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 4 червня, на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті відбувся матч першого туру Ліги націй між збірними Угорщини та Англії. До речі, завтра визначиться володар путівки на ЧС-2022 у матчі Уельс – Україна.

Безперечним фавором поєдинку в Будапешті були гості. Обидві команди нещодавно грали у відборі на ЧС-2022, і тоді гра завершилася внічию 1:1.

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Звітний поєдинок пройшов у рівній боротьбі. Суперники завдали приблизно однакову кількість ударів у ствір воріт (5 проти 4), при більшому контролі м'яча англійцями.

Доля матчу вирішилася на 66-й хвилині гри. Захисник Лестера Джеймс Джастін дуже грубо сфолив і арбітр зустрічі призначив одинадцятиметровий. Удар з точки чітко реалізував півзахисник Лейпцига Домінік Собослаї.

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У підсумку, мінімальна перемога (1:0) угорців над срібним призером чемпіонату Європи 2020 року.

Ліга націй. Група A3

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Угорщина – Англія 1:0

Гол: Собослаї, 66 (з пін)

Угорщина: Гулачі, Ланг, Орбан, Салаї (Адам, 87), Нього, А.Нагі (Стайлс, 82), Шафер, Ж.Нагі, Саллай (Клейнхайслер, 71), Собослаї (Фіола, 82), Салай

Англія: Пікфорд, Александер-Арнольд (Джеймс, 62), Вокер (Стоунз, 62), Коаді (Філліпс, 79), Магуайр, Джастін (Сака, 46), Райс, Беллінгхем, Маунт (Гріліш, 62), Боуен,

Зазначимо, що в іншому матчі групи 3 Ліги А зіграють збірні Німеччини та Італії. Початок матчу о 21:45.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй УЄФА є національна команда Франції. Першим переможцем турніру, заснованого у 2018 році, стала команда Португалії.