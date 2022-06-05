Италия подписала мир с Германией: все результаты матчей Лиги наций

В Европе состоялись поединки Лиги наций. В дивизионе А сыграли свой матч Италия и Германия, а в Лиге В соперники сборной Украины

Матч сборных Италии и Германии не определил победителя / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сборная Украина готовится к решающему матчу за место на ЧМ-2022 в Катаре, а в Европе продолжаются матчи Лиги наций.

В субботу состоялись семь поединков. Особый интерес вызвали матчи дивизиона А, а также поединки соперников "сине-желтых".

Реклама

В центральном матче дня встречались сборные Италии и Германии. После разгромного поражения в Финалиссиме от Агентины (0:3), "скуадра адзурра" хотела реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Несмотря на тотальное преимущество немецкой команды, первыми открыли счет подопечные Роберто Манчини. Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини головой отправил мяч в сетку ворот Нойера.

Реклама

Но всего через три минуты опорный хав Германии Йозуа Киммих восстановил паритет в матче. В итоге ничья – 1:1.

А воспользовались результатом этого матча венгры, которые сенсационно победили Англию 1:0 и возглавили группу.

Реклама

Лига наций A

Венгрия – Англия – 1:0

Гол: Собослаи, 66 (пен).

Италия – Германия – 1:1

Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.

В дивизионе В встречались соперники сборной Украины Армения и Ирландия. И в этом матче не обошлось без неожиданности. Армяне сумели минимально обыграть ирландцев благодаря голу Сперцяна.

Лига наций B

Армения – Ирландия – 1:0

Гол: Сперцян, 74.

Финляндия – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Пукки, 45+1 (пен) – Превляк, 90+3.

Черногория – Румыния – 2:0

Голы: Мугоша, 66, Вукчевич, 87.

Лига наций C

Литва – Люксембург – 0:2

Голы: Синани, 44, 78.

Турция – Фарерские острова – 4:0

Голы: Ундер, 37, Дервишоглу, 47, Дурсун, 82, Демираль, 85.