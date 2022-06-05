Италия подписала мир с Германией: все результаты матчей Лиги наций

Сборная Украина готовится к решающему матчу за место на ЧМ-2022 в Катаре, а в Европе продолжаются матчи Лиги наций.
В субботу состоялись семь поединков. Особый интерес вызвали матчи дивизиона А, а также поединки соперников "сине-желтых".
В центральном матче дня встречались сборные Италии и Германии. После разгромного поражения в Финалиссиме от Агентины (0:3), "скуадра адзурра" хотела реабилитироваться перед собственными болельщиками.
Несмотря на тотальное преимущество немецкой команды, первыми открыли счет подопечные Роберто Манчини. Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини головой отправил мяч в сетку ворот Нойера.
Но всего через три минуты опорный хав Германии Йозуа Киммих восстановил паритет в матче. В итоге ничья – 1:1.
А воспользовались результатом этого матча венгры, которые сенсационно победили Англию 1:0 и возглавили группу.
Лига наций A
Венгрия – Англия – 1:0
Гол: Собослаи, 66 (пен).
Италия – Германия – 1:1
Голы: Пеллегрини, 70 – Киммих, 73.
В дивизионе В встречались соперники сборной Украины Армения и Ирландия. И в этом матче не обошлось без неожиданности. Армяне сумели минимально обыграть ирландцев благодаря голу Сперцяна.
Лига наций B
Армения – Ирландия – 1:0
Гол: Сперцян, 74.
Финляндия – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Пукки, 45+1 (пен) – Превляк, 90+3.
Черногория – Румыния – 2:0
Голы: Мугоша, 66, Вукчевич, 87.
Лига наций C
Литва – Люксембург – 0:2
Голы: Синани, 44, 78.
Турция – Фарерские острова – 4:0
Голы: Ундер, 37, Дервишоглу, 47, Дурсун, 82, Демираль, 85.