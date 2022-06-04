Финалисты Евро-2020 сенсационно уступили Венгрии в Лиге наций

Сборная Англии неожиданно проиграла команде Венгрии со счетом 0:1 в первом туре Лиги наций

Англичане недооценили венгров / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 июня, на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште состоялся матч первого тура Лиги наций между сборными Венгрии и Англии. Кстати, завтра определится обладатель путевки на ЧМ-2022 в матче Уэльс – Украина.

Безусловным фаворитом поединка в Будапеште были гости. Обе команды не так давно играли в отборе на ЧМ-2022, и тогда игра завершилась вничью 1:1.

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Отчетный поединок прошел в равной борьбе. Соперники нанесли примерно одинаковое количество ударов в створ ворот (5 против 4), при большем контроле мяча англичан.

Судьба матча решилась на 66-й минуте игры. Защитник Лестера Джеймс Джастин очень грубо сфолил и арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки четко реализовал полузащитник Лейпцига Доминик Собослаи.

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В итоге минимальная победа (1:0) венгров над серебряным призером чемпионата Европы 2020 года.

Лига наций. Группа A3

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Венгрия – Англия 1:0

Гол: Собослаи, 66 (с пен)

Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Салаи (Адам, 87), Него, А.Наги (Стайлс, 82), Шафер, Ж.Наги, Саллай (Клейнхайслер, 71), Собослаи (Фиола, 82), Салай

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коади (Филлипс, 79), Магуайр, Джастин (Сака, 46), Райс, Беллингхэм, Маунт (Грилиш, 62), Боуэн, Кейн

Отметим, что в другом матче группы 3 Лиги А сыграют сборные Германии и Италии. Начало матча в 21:45.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.