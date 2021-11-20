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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ікарді зрадив Ванді Нарі у нічному клубі на Ібіці, прийшовши разом із нею до закладу

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
20 листопада, 00:25
В закладинки
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Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді у 2018 році зрадив своїй дружині Ванді Нарі
Вогняна Ванда Нара
Вогняна Ванда Нара / Фото: Instagram

У 2018 році Ікарді та Нара разом прийшли до нічного клубу на Ібіці. Футболіст усамітнився зі співробітницею закладу в туалеті, де у них відбувся статевий акт, повідомляє Corrierre dello Sport.

Раніше ми писали, що зірковий гравець ПСЖ має намір залишити клуб.

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У цей час Ванда Нара дивилася на шоу. Потім Ікарді та робітниця клубу окремо покинули приміщення, щоб не привертати уваги.

Ванда та Мауро одружилися у 2014 році, у них дві доньки — Франческа та Ізабелла. З 2008 по 2013 рік Ванда Нара була одружена з аргентинським футболістом Максі Лопесом, від якого у неї троє синів.

Нагадаємо, що нещодавно Ванда Нара була готова розлучитися з Ікарді через коханку. У результаті Ікарді переписав усі свої доходи та активи на Ванду до 2050 року, щоб урятувати шлюб.

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