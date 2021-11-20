Икарди изменил Ванде Наре в ночном клубе на Ибице, придя вместе с ней в заведение

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди в 2018 году изменил своей жене Ванде Наре

Огненная Ванда Нара / Фото: Instagram

В 2018 году Икарди и Нара вместе пришли в ночной клуб на Ибице. Футболист уединился с сотрудницей заведения в туалете, где у них произошел половой акт, сообщает Corrierre dello Sport.

Ранее мы писали, что звездный игрок ПСЖ намерен покинуть клуб.

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В это время Ванда Нара смотрела шоу. Затем Икарди и работница клуба раздельно покинули помещение, чтобы не привлекать внимания.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

Напомним, что недавно Ванда Нара была готова расстаться с Икарди из-за любовницы. В итоге Икарди переписал все свои доходы и активы на Ванду до 2050 года, чтобы спасти брак.