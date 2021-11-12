Что происходит? Икарди передал Ванде, которой изменил с проституткой, права на все доходы и активы

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди подписал контракт, по которому передал все свои доходы и активы жене и агенту Ванде Наре, чтобы спасти брак

Огненная Ванда Нара / Фото: Instagram

Для улучшения отношений с Вандой футболист передал ей права на свои контракты, а также на всю собственность до 2050 года, сообщает TyC Sports. Возможно, Икарди и Ванда снова вместе.

Икарди опубликовал совместное фото со своей супругой из ОАЭ.

Реклама

16 октября Ванда Нара написала, что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро.

Реклама

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.