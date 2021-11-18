"Достал железный прут и начал меня бить": жуткие подробности о нападении на футболистку ПСЖ

Футболистка ПСЖ и сборной Франции Хейра Хамрауи рассказала подробности своего избиениями неизвестными

Хейра Хамрауи / Фото: AFP

Французская полиция продолжает расследование по факту избиения футболистки ПСЖ и сборной Франции Хейры Хамрауи, на которую было совершено жестокое нападение вечером 4 ноября.

В тот вечер футболиста ПСЖ Амината Диалло привезла свою партнершу по команде Хейру Хамрауи домой после ужина. Но во время движения Хамрауи вытащили из машины двое мужчин в масках и жестоко избили железным прутом. Диалло вскоре арестовали по подозрению в причастности, позже ее отпустили.

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"Они немедленно начали кричать, чтобы мы открыли дверь. Нападавший на моей стороне вытащил меня из машины и повалил на землю. Он досталл железный прут и начал меня бить. Он явно пытался ударить меня по ногам, а я пыталась защищаться руками. Мне показалось, что это длилось несколько минут, но потом Амината сказала мне, что все быстро закончилось. Думаю, нападавшие скрылись, потому что на улицу выезжали машины. Они быстро исчезли из поля зрения – я думаю, поблизости ждала машина для побега", – приводит слова Хамрауи L'Еquipe.

Хамрауи в итоге доставили в больницу, где девушке наложили швы на ноги и руки.

Ранее была информация, что в расследовании фигурирует имя бывшего защитника Монако, Лиона, Барселоны и сборной Франции Эрика Абидаля. Он попал в поле зрения полиции после тщательного изучения телефонных переговоров Хамрауи.