Гравці збірної Бразилії не хочуть грати на домашньому Кубку Америки

Футболісти збірної Бразилії не хочуть брати участь в Кубку Америки, який перенесли до їхньої рідної країни. Причини такого рішення не повідомляються

Збірна Бразилії може знятися з Кубка Америки / Фото: AFP

Перенесення Кубка Америки з Колумбії до Бразилії обернулрся скандалом. Виявляється, проти нового місця проведення виступили... гравці збірної Бразилії. У всякому разі, такий висновок можна зробити з повідомлень у місцевих ЗМІ.

Так, Globo Esporte повідомляв, що гравці бразильської команди обговорили з президентом Бразильської конфедерації футболу Рожеріо Кабоклу і головним тренером команди Тіте можливість відмови від участі в домашньому Кубку Америки.

Тіте підтвердив розмову під час пресконференції, однак відмовився розкривати причини демаршу футболістів.

За однією з версій, ветерани збірної незадоволені, що дізналися про перенесення турніру з соціальних мереж. За іншою – проти участі в турнірі виступають бразильці, які грають в Європі.

До речі, раніше ми писали, що вболівальники напали на Неймара біля готелю. Курйозний інцидент стався по приїзду збірної Бразилії в Порту-Алегрі. Вболівальники так намагалися прорватися до Неймара, що ледь не збили його з ніг.