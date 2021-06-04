Игроки сборной Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии не хотят участвовать в Кубке Америки, который перенесли в их родную страну. Причины такого решения не сообщаются

Сборная Бразилии может сняться с Кубка Америки / Фото: AFP

Перенос Кубка Америки из Колумбии в Бразилию обернулся скандалом. Оказывается, против нового места проведения выступили… игроки сборной Бразилии. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщений в местных СМИ.

Так, Globo Esporte сообщал, что игроки бразильской команды обсудили с президентом Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло и главным тренером команды Тите возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки.

Тите подтвердил разговор во время пресс-конференции, однако отказался раскрывать причины демарша футболистов.

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По одной из версий, ветераны сборной недовольны, что узнали о переносе турнира из социальных сетей. По другой – против участия в турнире выступают бразильцы, играющие в Европе.

Кстати, ранее мы писали, что болельщики напали на Неймара возле отеля. Курьезный инцидент произошел по приезду сборной Бразилии в Порту-Алегри. Болельщики так пытались прорваться к Неймару, что едва не сбили его с ног.