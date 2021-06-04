Ледь не затоптали: вболівальники напали на Неймара біля готелю

Приїзд зірки парі Сен-Жермен Неймара в розташування збірної Бразилії викликав істерію у вболівальників. Фанати накинулися на футболіста, коли той прямував із автобуса в готель, де базується національна команда, і ледь не звалили з ніг. А перед цим спонсор розірвав контракт із Неймаром після звинувачення в сексуальних домаганнях.
Один з фанатів так різко кинувся до Неймара, що не втримався на ногах і влетів у футболіста в підкаті. Навіть важко уявити, що було б, якби він випадково травмував бразильця.
Інший вболівальник прорвався до футболіста в спробі зробити селфі, незважаючи на всі потуги охорони відтягнути його, а потім радісно підняв руки вгору. Ймовірно, заповітне фото зробити все ж вдалося.
Через кілька секунд охорона таки прибрала уболівальників від Неймара, який у результаті атаки залишився без взуття. До слова, з вигляду Неймара було видно, що він був незадоволений таким проявом любові з боку шанувальників.
Раніше ми писали, що в маєток Неймара забрався дивний зломщик – його відправили до психлікарні. У той час, коли бразильський футболіст готувався до матчу чемпіонату Франції, його відвідав божевільний і хотів подарувати релігійну книгу.